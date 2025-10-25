DISKRETAN PAR

Rijedak zajednički izlazak koji je sve iznenadio: Mladen Badovinac sa suprugom na premijeri

25.10.2025 u 21:18

Mladen Badovinac
Mladen Badovinac Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
U svečanom ozračju premijere predstave 'Pita moja mama imate li jedno jaje', nastale prema istoimenoj slikovnici Tisje Kljaković Braić, među brojnim uzvanicima zapaženo je i rijetko pojavljivanje Mladena Badovinca sa suprugom. Diskretan par privukao je pozornost publike u gledalištu dok su se prije početka programa družili s prijateljima i kazališnim znancima

Neposredno prije 19 sati ispred Gradskog kazališta lutaka zavladala je ugodna gužva, a jedna od najomiljenijih domaćih autorica, Tisja Kljaković Braić još je jednom ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta. Posebnu pažnju izazvalo je pojavljivanje frontmena TBF-a Mladen Badovinac.

Stigao je sa suprugom Anom, a fotografi su ih snimili u publici. Par se vjenčao u listopadu 2019. godine u Splitu kod matičara i napravili tulum za 70-ak članova rodbine i prijatelja. Party je bio u sad već bivšem klubu Circus Monty Python. Potom su dobili sina Vedrana.

Radosno i otvoreno

Jednom prilikom popularni Splićanin je izjavio da 'nikad nije imao neku posebnu želju i težnju postati otac, ali da nije bio ni protiv' te da je razmišljao ako da će se ako se to dogodi, sigurno tome prepustiti radosno i otvoreno' što je i bilo. Priznao je da mu se sviđa očinstvo. Priznao je da od kad je postao otac 'malo emotivniji nego prije' i da mu 'suze navru malo češće na dirljive situacije iz filmova'.

Mladen i Ana Badovinac
Mladen i Ana Badovinac Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

