Ne skriva uzbuđenje: Leona Paraminski najavila veliki povratak nakon četiri godine

Glumica Leona Paraminski u Santa Barbari živi već deset godina. Iako su ondje ona i suprug Tin Komljenović izgradili život koji posljednje dvije i pol godine dijele s kćerkicom Liv, Leona ne krije koliko uživa kada stigne u Hrvatsku. 'To su neka dva potpuno različita života. I sad sam to prihvatila da je to tako, i ima ljepote u tome,' kaže Leona za IN magazin.