NOVA TV-OPSESIJA

Turske serije osvajaju: 'Skrivena sudbina' uskoro stiže na male ekrane

D.A.M.

12.08.2025 u 13:51

Serija 'Skrivena sudbina'
Serija 'Skrivena sudbina' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Bionic
Reading

Ove godine, ime novog hita 'Skrivena sudbina' dodatno potkrepljuje dominaciju turskog televizijskog žanra na domaćim i regionalnim ekranima, potvrđujući kako je ljeto u znaku turskih sapunica donijelo nove dublje priče i spektakularne izvedbe. Snažna, emotivna priča o iskupljenju, obiteljskim vezama i cijeni koju plaćamo za sreću emitirat će se na Novoj TV

U središtu radnje je Mehmet (Bülent İnal), čovjek čija prošlost neprestano kuca na vrata, i Handan (Ebru Özkan), žena čvrsta izvana, ali slomljena iznutra. Njihove se sudbine sudaraju u dramatičnim okolnostima koje preispituju što znači biti čovjek, supružnik, roditelj.

vezane vijesti

Glavnu ulogu preuzet će poznati turski glumac Bülent İnal, koji u seriji tumači lik Mehmeta. O radu na seriji izjavio je: 'Mladi glumci s kojima dijelim set su izuzetni, stalno rastu, uče, ulažu sebe. Ponosan sam što sam dio ovog projekta'.

Osvojila srca gledatelja u Turskoj

Njegova partnerica u seriji, talentirana Ebru Özkan, ulogu Handan opisuje kao jednu od najizazovnijih dosad: 'Handan je prošla kroz životne oluje. Sve što želi je mir, sigurnost i dostojanstvo. U toj tišini njezina duša najglasnije viče.'

Serija, koju je režirao Semih Bağcı, već je osvojila srca gledatelja u Turskoj, a sada je red na hrvatsku publiku da se upozna s ovom dubokom ljudskom pričom, punom iznenađenja, boli, ali i nade.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RASKOŠNA NEKRETNINA

RASKOŠNA NEKRETNINA

Nezamisliv luksuz: Spektakularni Bezosov posjed ima i vlastitu benzinsku crpku
NA KORČULI

NA KORČULI

Maja Šuput ponovno snimljena u društvu Šime Eleza; Ovaj put su i zaplesali
DUGO JE ČEKALA

DUGO JE ČEKALA

Ronaldo konačno zaprosio Georginu, a ovakav prsten niste nikad vidjeli

najpopularnije

Još vijesti