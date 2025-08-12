Turske serije osvajaju: 'Skrivena sudbina' uskoro stiže na male ekrane

U središtu radnje je Mehmet ( Bülent İnal ), čovjek čija prošlost neprestano kuca na vrata, i Handan ( Ebru Özkan ), žena čvrsta izvana, ali slomljena iznutra. Njihove se sudbine sudaraju u dramatičnim okolnostima koje preispituju što znači biti čovjek, supružnik, roditelj.

Glavnu ulogu preuzet će poznati turski glumac Bülent İnal, koji u seriji tumači lik Mehmeta. O radu na seriji izjavio je: 'Mladi glumci s kojima dijelim set su izuzetni, stalno rastu, uče, ulažu sebe. Ponosan sam što sam dio ovog projekta'.

Osvojila srca gledatelja u Turskoj

Njegova partnerica u seriji, talentirana Ebru Özkan, ulogu Handan opisuje kao jednu od najizazovnijih dosad: 'Handan je prošla kroz životne oluje. Sve što želi je mir, sigurnost i dostojanstvo. U toj tišini njezina duša najglasnije viče.'

Serija, koju je režirao Semih Bağcı, već je osvojila srca gledatelja u Turskoj, a sada je red na hrvatsku publiku da se upozna s ovom dubokom ljudskom pričom, punom iznenađenja, boli, ali i nade.