Ne prestaje nizati poslovne pothvate: Michelle Obama uskoro će predstaviti svoju novu knjigu

Iako je svoje mjesto u Bijeloj kući odavno prepustila Melaniji Trump, Michelle Obama nije istupila s javne scene. Nekadašnja prva dama trenutno ima pune ruke posla oko nove knjige koja će svjetlo dana ugledati za nešto više od mjesec dana

Godinu dana nakon svojih memorara 'Becoming' koji su postali najprodavanija knjiga u SAD-u u 2018. godini, nekadašnja prva dama Michelle Obama ove će jeseni svojoj publici predstaviti još jednu knjigu.

'Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice' bit će puštena u prodaju 19. studenog, a zamišljena je kao vodič koji čitateljima pomaže da se nose s vlastitim životnim avanturama s kojima se susreću.