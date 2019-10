Natalija Đorđević nakon napisa da moli za pomoć: ' I dalje radim u Gavelli, ne tražim posao'

Šira javnost ju je upoznala kroz serije 'Luda kuća' i 'Bitange i princeze te kroz hvaljene kazališne projekte. Natalija Đorđević ovih dana je na svom Facebook profilu napisala kako traži honorarni posao no mnogi su to protumačili kako je izgubila svoj stalni angažman u kazalištu Gavella. Za tportal je to demantirala

Na svom Facebooku profilu 44-godišnja glumica je napisala da je u potrazi za novim angažmanom te je navela da osim što glumi, svira klavir, govori engleski i francuski te se snalazi u vođenju emisija i sinkronizaciji crtića. Ta je njezina objava izazvala pravu uzbunu kod onih koji je prate te su poptuno krivo shvatili što je Natalija Đorđević htjela reći.

'Šokirala sam se kad sam vidjela napise o tome da tražim posao, jer stalni posaonisam izgubila nego dalje radim u svom matičnom kazalištu. Tražila sam neki honorarni angažman poput sinhronizacije crtića ili snimanja. Kad sam dobila ponudu za novu sinhronizaciju obrisala sam objavu s Facebooka', pojasnila nam je Natalija Đorđević.