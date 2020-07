Naši nogometaši se pohvalili fotografijama s ljetovanja: Uživaju i pokazuju svoje lijepe žene

Najbolji hrvatski nogometaši većinom su na ljetovanju kojeg uglavnom provode u društvu partnerica i obitelji, a na svojim društvenim mrežama podijelili su komadić svoje idile

Hrvatski veznjak Filip i njegova supruga Melanie Bradarić uživaju u Španjolskoj. Danas su pozirali sa sinčićem Lukom kojeg su dobili u svibnju 2017. godine.

'Moja me Melanie od prvog dana podržava, spremna je učiniti sve za mene, i to je važno. U trenutku kad se ne osjećam dobro, nisam uobičajeno veseo, ona mi priđe i pokuša me oraspoložiti, doznati što me muči. Najvažnije joj je da sam sretan. Drukčiji sam od nje, nisam toliko romantičan, ne iskazujem osjećaje poput nje. No osoba koja mi priraste srcu i koja je za mene spremna učiniti sve, od mene može očekivati samo isto i Melanie to dobro zna', izjavio je ranije za Story.