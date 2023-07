Naomi Watts otvoreno o pronalasku ljubavi nakon menopauze: 'Starenje je in'

Ne postoji dobna granica kada je riječ o ljubavi i zaljubljivanju, a dokazali su to i Naomi Watts i Billy Crudup , oboje 54, kada su se prošlog mjeseca vjenčali.

Glumački par koji je zajedno od 2017. godine i oboje imaju djecu tinejdžere s bivšim partnerima, svoju su romansu odlučili okruniti tajnim vjenčanjem u New Yorku. Njihova veza je pokazala da je ljubav itekako moguće pronaći kasnije u životu. Osim toga, Naomi, kako je kasnije priznala, oduvijek je strahovala da godine ne djeluju blagonaklono, kako po pitanju karijere tako i ljubavi . No, njezin životni put dokazuje suprotno.

Naime, zvijezdu Mulholland Drivea, pronalazak ljubavi i oživljena karijeru u dobi kada se većina žena osjeća 'manje poželjnima' nadahnulo ju je da progovori. Pogotovo kada se suočila i s dijagnozom rane menopauze u dobi od svega 36 godina. Sada, skoro 20 godina kasnije, ona započinje novo poglavlje u svom životu.

Naomi Watts o menopauzi

'Proći kroz menopauzu u tako mladoj dobi nije bilo lako, pogotovo u vrijeme kada je o tome bilo tako malo dostupnih informacija', objašnjava. 'Promjene raspoloženja, noćno znojenje i migrene... osjećala sam kao da mi sve izmiče kontroli.'

Nedostatak znanja o tome što se događa dodatno je otežavalo situaciju. Kako kaže, čak ni medicinski stručnjaci ne pripremaju žene na odgovarajući način za to iskustvo. Ipak, Naomina menopauza ubrzo je postala podnošljivija nakon što je shvatila da treba sama sebi biti 'najbolji predstavnik' i da je 'traženje pomoći i bolje razumijevanje o tome što se događa najbolji način da preživi to izazovno razdoblje prilagodbe'.

'Prolaženje kroz ovo putovanje dovelo me do dubljeg razumijevanja same sebe i izašla sam s druge strane osjećajući se autentičnija 'ja', objašnjava. 'Puno slobode proizašlo je iz samopriznavanja,' dodaje.

Sve to je rezultiralo Naominim partnerstvom s Menopause Mandate, neprofitnom organizacijom čija je misija revolucionizirati podršku dostupnu ženama.