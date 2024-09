Nakon više od 30 godina Julia Roberts napokon dočekala ispriku

Objavivši svoju autobiografiju 'Runaway Train: Or the Story of My Life So Far' ('Pomahnitali vlak: Priča mog dosadašnjeg života', op.a.), Eric Roberts napokon je javno opisao svoj odnos sa svojom mlađom i puno slavnijom sestrom Juliom Roberts, ali i sa svojom kćerkom, glumicom Emmom Roberts