Nakon suradnje s BBC-jem i Netflixom, stiže još jedno veliko inozemno priznanje za pjevačicu Ninu Kraljić

Nina Kraljić, pobjednica prve sezone talent showa 'The Voice', nakon suradnje sa globalnim streaming platformama BBC-om i Netflixom, nominirana je za nagradu za najbolju pjesmu Hollywood Music In Media Awards (HMMA) u kategoriji za kratki film

Talentirana Nina ponovno nas iznenađuje novim projektima i inozemnim suradnjama.

Nakon što je zapjevala u dokumentarcu 'Universe' za BBC Earth, ulogu Red Giant zvijezde koja je dvostruko starija od našeg sunca, te surađivala sa ekipom iz tvrtke Bleeding Fingers Music koju su zajednički osnovali Hans Zimmer i njegov poslovni partner Steve Kofsky i Extreme Music, stigla je i vijest o suradnji sa streaming platformom Netflix. U Netflixovom dokumentarnom filmu 'The River Runner' američkog redatelja Ruscha Stugersa, Nina, koja djeluje pod umjetničkim imenom Alkonost of Balkan, otpjevala je skladbu 'Passing the Torch' portugalskog skladatelja Joaquina Gomeza Camusa. Radnja tog dokumentarca govori o kajakašu koji namjerava postati prvi čovjek koji će u kajaku proći četiri velike rijeke koje teku sa tibetske svete planine Kailash.

Nakon tih suradnji, glazbenici stiže fantastična vijest o ovoj nominaciji za nagradu za najbolju pjesmu kratkog filma u kojoj je sudjelovala kao autor i kao izvođač. Nominirana pjesma zove se 'Vraćam se doma' iz filma 'Sabina: Prey For The Hunter' ('Sabina: Plijen za lovca'), u izdanju tvrtke 'Jubilee Productions' iz Los Angelesa. Dirljiva je to i emotivna priča o djevojci rodom iz Bosne, koja svjedoči ubojstvu svoje majke imigrantice. Hollywood Music In Media Awards (HMMA) je organizacija koja dodjeljuje nagrade za originalnu glazbu u svim vizualnim medijima iz cijelog svijeta, te se Nina tako ove godine našla u društvu nominiranih kao što je Hans Zimmer, Beyoncé Knowles-Carter, Jennifer Hudson, Ariana Grande, Billie Eilish, U2 i mnogi drugi.