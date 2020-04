George Clooney i njegova supruga Amal pridružili su se brojnim poznatim zvijezdama u suzbijanju koronakrize pomoću donacija. Holivudski par donirao je preko milijun dolara, a dok jedni u ovome vide njihova velika srca, drugi sumnjaju kako ovim potezom žele osvijetliti obraz Amaline sestre koja je nedavno svojim poslovnim potezom razbijesnila javnost

Brojnim poznatim osobama koje su donirale novac pridružio se i slavni holivudski par, izdvojivši preko milijun dolara osobnih sredstava za šest različitih udruga.

Clonneyjevi su navodno donirali po 250 tisuća dolara organizacijama Motion Picture & Television Fund koja nudi financijsku pomoć oštećenima u filmskoj i televizijskoj industriji, the SAG-AFTRA Fund koja financijski potpomaže osobe koje su ostale bez posla te Los Angeles Mayor’s Fund koja medicinskim zalihama pomaže opskrbiti bolnice, osigurava obroke onima u izolaciji, pomaže beskućnicima i brine o djeci obitelji koje je zahvatio virus.

Holivudski par također je donirao 300 tisuća dolara trima humanitarnim udrugama - the Lebanese Food Bank koja osigurava obroke potrebitima, udruzi the National Health Service COVID-19 appeal koja pomaže zdravstvenom osoblju koje je na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa te udruzi the Lombardo Italy Region koja novac direktno proslijeđuje lokalnim bolnicama u Lombardiji, gdje Clooneyjevi posjeduju vikendicu.

Ova nesumnjivo velika gesta slavnog para uslijedila je nakon što je starija sestra Amal Clooney, Tala Alamuddin, iznenadila svoje obožavatelje i kupce kada je prije mjesec dana u svoju standardnu ponudu dizajnerskog brenda uvrstila novi asortiman Le Masque - zaštitnih maskica za lice koje je odlučila prodavati po cijeni od 200 kuna po komadu.

Nije trebalo dugo da ju javnost prozove, a mnogi vjeruju kako ovim humanitarnim potezom Clooneyjevi pokušavaju 'ispeglati' njezinu lošu i etički upitnu poslovnu odluku.