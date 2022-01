Nakon što je Buga Šimić javno istupila s dijagnozom, iz daleke Kine oglasila se i njezina majka, Vitomira Lončar: 'Kaj misliš, da se i ja odem testirati?'

Diplomirana solo pjevačica i glumica pokrenula je pravu lavinu nakon što je javno istupila priznavši da joj je dijagnosticiran ADHD. Nešto sa čime se borila cijelog života, a čega nisu bili svjesni ni njezini roditelji Vitomira Lončar i Ivica Šimić, sada je dobilo službenu dijagnozu, zbog čega je Mariji Bugi Šimić itekako laknulo

Na njezinu podužu objavu brzo se oglasila njezina mezimica, te joj napisala: 'Hiperaktivnost je samo jedan od simptoma, ali ne i nužan za ADHD. A i o njemu se, a pogotovo za cure, uopće skoro nije pričalo, osim ako fakat nisi bio loptica skočica. A čini se da je i on zapravo - spektar. Tako da - you did your best!'