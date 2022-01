Kći naše glumice o poremećaju koji joj je dijagnosticiran: 'Nije me sram što idem na terapiju i što sam tražila pomoć'

Buga Marija Šimić diplomirana solo pjevačica i glumica te kći našeg poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića. Glumom se bavi od malih nogu, a prije dvije godine proglašena je i najboljom opernom pjevačicom na '2nd Silk Road & Young Dreams' natjecanju u Beijingu u Kini te je nedavno na dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta ponijela nagradu za najbolje žensko glumačko ostvarenje u predstavi za djecu i mlade 'Sunce djever i Neva Nevičica' Kazališta Mala scena. Na Instagramu je opisala dijagnozu koju je dobila prije nekoliko dana

'Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. 'Dijagnoza' zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se', piše Buga Marija Šimić. Sad joj se, kaže, objasnilo puno stvari i može se prestati kriviti za puno stvari.

'A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet. Obožavam svoju glavu. Zbog nje su nastale predivne predstave, divni projekti, zbog nje je moj život šaren, nasmijan, lud i divan! Ali zbog nje je nastalo i puno nesporazuma, neugodnih situacija, nepročitanih mailova, neplaćenih računa, neodgovorenih poruka i poziva', objašnjava.

View this post on Instagram

Buga u nastavku navodi da je 'njezina glava jednostavno drugačija'. 'Malo dopamin trči po njoj drugačije. To je sve. Ali taj "to je sve" kad znaš da je to - to, otvara vrata. Daje olakšanje, objašnjava, usmjerava. Dijagnoza kad dođe do mentalnog zdravlja nije izlika. Ne znači da sad mogu reći - a imam ADHD pa ne mogu. Dapače. Dijagnoza je odgovornost prema sebi i drugima. Oružje koje ti može pomoći da život bude ljepši, bolji', smatra.