Nakon spektakularne prve epizode, gledatelji i žiri iduće subote izbacuju jedan par

Nakon izvrsne prve emisije 'Zvijezde pjevaju', koju je pratilo i više od pola milijuna gledatelja, slijedi nam prva emisija u kojoj iduće subote na HTV1 show napušta jedan par

Podsjetimo, u prethodnoj emisiji Borko Perić i Jelena Radan su s pjesmom 'All of me' osvojili najviše - 33 boda.

Kao prvi natjecateljski par predstavili su se Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl, te osvojili 22 boda.

Sljedeći par, Ashley Colburn i Bojan Jambrošić s pop baladom 'Princeza', dobio je od žirija 26 bodova.

Tara Thaller i Dino Jelusić su s pjesmom 'Just can't stop loving you' osvojili 32 boda, a Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić s pjesmom 'Up where we belong' 21 bod.

Frano Ridjan i Žanamari Perčić nastupili su s pjesmom 'Ako me nosiš na duši' i osvojili 26 bodova. Pero Galić i Katarina Strahinić izveli su pjesmu 'Ni da mora nestane' i dobili 20 bodova, a Ella Dvornik i Goran Bošković s pjesmom 'Feel it still' 28 bodova.