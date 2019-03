Nakon debitiranja u 'Zvijezdama', Ella Dvornik pokazala savršeni proljetni stajling

Blogerica Ella Dvornik sinoć je pokazala svoje vokalne mogućnosti u TV showu 'Zvijezde pjevaju', a usprkos tome što je zaboravila riječi pjesme, to joj nitko nije puno zamjerio

Ella se zbunila prilikom izvođenja pjesme 'Feel It still' u duetu s Goranom Boškovićem, ali se i brzo snašla te završila pjesmu, žiri joj je to oprostio.

'Genetika je genetika, ne možeš ti protiv toga', prokomentirala je članica žirija Remi simpatično Ellino snalaženje na pozornici, a Miroslav Škoro je dodao kako jabuka ne pada daleko od stabla.