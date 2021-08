Nakon razvoda od Severine Igor objavio fotografiju s vjenčanim kumom i stavio zanimljiv opis, a obožavatelji mu poručuju: 'Sretna rastava braka'

Netom prije vikenda Severina i Igor Kojić službeno su se razveli nakon šest godina braka. Nakon formalnog razvoda bivši supružnici krenuli su svatko na svoju stranu – Severina na odmor kraj Zadra, a Igor u provod s prijateljima

Nedugo nakon što je medije obišla potvrda razvoda braka Severine i Igora Kojića, 34-godišnji nogometni menadžer objavio je fotografiju zanimljive poze na svom Instagram Storyju. Naime, poza u kojoj se fotografirao neodoljivo podsjeća na pozu koju je često zauzimao Freddie Mercury u glazbenim spotovima i na svojim nastupima. Pokojni frontmen rock grupe Queen bio je poznat po hitovima 'I Want To Break Free' i 'Don't Stop Me Now'.