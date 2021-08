Ljubavni vrtlog: Severina je imala šest veliki ljubavi, pet puta je bila na korak do oltara, no sudbonosno 'da' čovjeku od kojeg se razvela rekla je čak tri puta

Nakon šest godina braka Severina i Igor Kojić potvrdili su da je njihovoj ljubavi došao kraj te su se i službeno razveli. Igor je bio šesta Severinina velika ljubav, prije njega bila je zaručena pet puta, no Igor je bio jedini muškarac kojem je izrekla sudbonosno 'da', a par je imao čak tri svadbena slavlja

Severina je jedno od onih imena domaće estrade koje ne može proći nezamijećeno, a detalji iz njezinog privatnog života prate se s jednakim žarom i zanimanjem kao i događaji iz karijere. Njezin ljubavni život uvijek je bio pod svjetlima reflektora, a javnost je o Severininim ljubavima uvijek zanimalo sve.

Tako je poznato čak šest velikih Severininih ljubavi od kojih su neke završile mirno, a neke uz mnoštvo medijskih natpisa. Severina je pet puta bila na korak do braka, a jednom zaručniku, Milanu Popoviću je rodila i dijete, dječaka Aleksandra, no pred oltar je ipak stala samo jednom te sudbonosno 'da' izrekla 34-godišnjem nogometnom menadžeru Igoru Kojiću.Par je u braku bio šest godina, no onu poznatu 'kriznu' sedmu nisu dočekali.

Prvi Severinin javni dečko bio je Alen Marin, pjevač grupe Kojoti. Kratka, ali burna veza završila je bez puno medijske pompe. No, zato je medijska pompa obilježila Severininu vezu s hercegovačkim poduzetnikom Milanom Lučićem. Ljubovati su počeli 2002. godine dok je Lucić još bi u braku, a u dvije godine kasnije Severina se našla u središtu skandala jer u javnost procurila njihova snimka intimnog odnosa. U to vrijeme već je bila u vezi sa Srećkom Vargekom koji se jedno vrijeme dobro nosio s time, čak joj je bio i podrška. No, ipak nije izdržao. Krenule su priče o zarukama, no idila nije dugo potrajala te je uslijedio još jedan prekid.

Nakon toga povezivali su je sa srpskim kazališnim redateljem Jagošem Markovićem, moskovskim poduzetnikom Dubravkom Horvatom i vlasnikom kafića Draženom Balaškom, no sve je ostalo na nepotvrđenim spekulacijama. Ipak, kratka avantura s trenerom Gorana Ivaniševića, Marijom Tudorom, bila je potvrđena, no ona je više došla kao uvertira u novu veliku ljubav, s mlađahnim Matom Čuljkom koja je također završila nedugo nakon prosidbe. 2008. Severinino srce osvojio je Riječanin Slavko Šajinović. Sve je upućivalo na to kako je on 'onaj pravi'. Osim što su počeli zajedno graditi kuću u Ičićima, planirali su potomstvo, a ni zaruke nisu izostale. No, ni ove, četvrte po redu, nisu joj donijele sreću. Severina je Slavka Šajinovića napustila i zaljubila se u srpskog biznismena, 'kralja bakra', Milana Popovića. Severina mu je pjevala na rođendanu, a navodno je to bila ljubav na prvi pogled. Par je dobio i dijete, dječaka Aleksandra, no vezu nisu okrunili brakom već prekidom i to kada je Aleksandru bilo samo sedam mjeseci. Od prekida do danas, Severina i Milan se većinom viđaju na sudu gdje vode bitku za skrbništvo nad sinom.

Gospođa Kojić Severina je bila šest godina, a par se sada, nakon godinu i pol razdvojenosti i odvojenog života službeno i razveo, a pjevačica je odlučila i vratiti svoje djevojačko prezime Vučković. Igor i Severina službeno i sporazumno su se razveli 19.8. 2021. na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu u Palači pravde. 'Odluku o razvodu donijeli smo zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati, kao što nismo komentirali našu razdvojenost. Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta. Znam da sam javna osoba, ali nisam javna vreća za mlaćenje. Svaki rastanak je težak i molim medije da se suzdrže od pisanja gluposti i neprovjerenih tračeva. Meni moj život ne možete pokvariti, a svoj još imate šansu popraviti', napisala je Severina u mailu koji je poslala Jutarnjem listu i time službeno potvrdila razvod. Severina i Igor zahtjev za razvodom braka predali su pet dana ranije, a za Večernji list pjevačica je otkrila kako će vratiti djevojačko prezime Vučković na svim službenim dokumentima.

Premda su o njihovom razvodu dugo šuškalo i nagađalo, mnogi su se nadali kako će ljubav zapečaćena čak tri puta ipak opstati. Naime, Igor i Severina imali su čak tri svadbena slavlja, a drugo, ono održano u Beogradu, bilo je najraskošnije te se o njemu pisalo i pričalo danima.

Pjevačica i nogometni menadžer prvu ceremoniji vjenčanja imali su krajem rujna 2015. te je ona bila rezervirana samo za članove obitelji, kumove i najbliže prijatelje. Intimna cermonija održana je u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u istarskim Balama, a proslava u luksuznoj vili dobro skrivenoj od javnosti.

Drugo vjenčanje održano je 22. studenog 2015. u Beogradu. Raskošno slavlje održalo se na dva kata luksuznog hotela u glavnom srpskom gradu, a bilo je čak 600 uzvanika među kojima su bila i brojna poznata lica domaće i srpske estrade. Severininu vjenčanicu dizajnirala je Matija Vuica, a na svadbi su zapjevali i brojni poznati pjevači. Petar Grašo je izveo svoj hit 'Moje zlato' za prvi Igorov i Severinin ples a zapjevali su i Džej, Mitar Mirić, Aca Lukas i Saša Matić.

Posljednje, treće vjenčanje par je organizirao na Zanzibaru 2016. godine. Severina je tada na Instagramu objavila fotografiju na kojoj nosi tradicionalnu, otočku haljinu u ljubičastoj boji te nakit afričkih plemena.