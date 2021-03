Nakon prekida veze s manekenkom, Scott Disick ljubi jedva punoljetnu kćer slavnog holivudskog para

Bivši partner slavne reality zvijezde Kourtney Kardashian slab je na lijepe i mlade žene, a već neko vrijeme priča se o njegovoj vezi s 18 godina mlađom Ameliom Hamlin, s kojom je pronašao sreću nakon prekida veze s 22-godišnjom manekenkom Sofijom Richie. Čini se kako je njihova veza sve ozbiljnija, obzirom da je par nedavno snimljen tijekom razgledavanja kuće u Miamiju

Iako su se mnogi nadali kako će se bivši partneri Kourtney Kardashian i Scott Disick pomiriti, to se neće dogoditi. Nedavno je javnost saznala kako je 41-godišnjia Kardashianka sreću pronašla u zagrljaju dugogodišnjeg prijatelja, 45-godišnjeg Travisa Barkera , bubnjara grupe Blink-182, dok je Scott ljubavi dao novu šansu s mlađahnom Ameliom Hamlin .

19-godišnja Amelia kćer je slavnog glumačkog para Lise Rinne i Harryja Hamlina, koji nisu bili pretjerano sretni kada su saznali za vezu svoje mlađe kćeri i zvijezde reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' koja s Kardashiankom dijeli skrbništvo nad troje djece.