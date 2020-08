Ne mogu jedno bez drugoga, ali ne mogu ni skupa: Veze ovih slavnih parova obilježili su prekidi i mirenja

Zgodna kći glazbene legende Lionela Richieja odlučila je nedavno Scottu Disicku dati još jednu šansu, nakon što je pobjegla od njega kad je zbog problema s ovisnosti u svibnju završio na rehabilitaciji. Pjevačica Katy Perry s glumcem Orlandom Bloomom odbrojava dane do rođenja njihovog prvog djeteta, ali i ta ljubavna veza nije tekla glatko. Prisjetili smo se slavnih parova čiju su ljubavnu vezu obilježili prekidi i pomirenja

Scott Disick i Sofia Richie

Zvijezda realityja 'The Keeping Up With the Kardashians' i manekenka prvi put su povezani u svibnju 2017. godine nakon njegovog razlaza s Kourtney Kardashian. Nakon tri godine romanse, u svibnju ove godine, mlada je ljepotica pobjegla glavom bez obzira nakon što je Scott završio na rehabilitaciji. Kći glazbene legende Lionela Richieja poslije prekida se okrenula izlascima i putovanjima s prijateljicama, a 16 godina stariji Scott posvetio se svojoj djeci iz veze s bivšom partnericom Kourtney Kardashian. Na američki Dan državnosti Scott i Sofia su se vidjeli na zajedničkom okupljanju u kući Kardashianovih te tada očito shvatili da ne mogu jedno bez drugoga.