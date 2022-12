Nakon kratke bolesti umrla Christine McVie iz Fleetwood Maca

Zvijezda rock skupine Fleetwood Mac Christine McVie umrla je nakon kratke bolesti u 79. godini života, potvrdila je u srijedu njezina obitelj

Njihove najpoznatije pjesme su 'Dreams', 'Go Your Own Way' i 'Everywhere'.

U izjavi njezine obitelji stoji: 'Teška srca vas obavještavamo o Christininoj smrti. Jutros, u srijedu 30. studenog 2022., nakon kratke bolesti preminula je mirno u bolnici.'