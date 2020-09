Između 500 najboljih albuma svih vremena, ovih deset zauzelo je sam vrh

Glazbeni časopis Rolling Stone objavio je 2003. godine popis 500 najboljih albuma svih vremena, koji je neznatno ažuriran 2012. godine. Ove su se godine primili velikog posla i sve počeli od nule, primajući i sastavljajući popise s 50 najboljih albuma po mišljenju više od 300 umjetnika producenata, kritičara i drugih sudionika glazbene industrije

Tijekom devedesetih pop je postajao sve uglađeniji i digitaliziraniji, a Hill je s albumom 'The Miseducation of Lauryn Hill' pokazala komercijalnu privlačnost sirovijeg zvuka. 'Želim čuti tu slojevitost zvuka, koju ne možete dobiti od računala jer je presavršeno, ali taj ljudski element je ono što mi diže kosu na zatiljku i ono što volim', rekla je o svom prvijencu Hill.

Mjesecima prije završetka snimanja, glazbenici iz Wonderovog benda nosili su majice s natpisom 'skoro smo gotovi', a bio je to odgovor svim obožavateljima i vodstvu izdavačke kuće koji su nakon tri odlična uzastopna albuma (1972, 1973. i 1974.) na sljedeći morali čekati dvije godine. 'Vjerovao sam da postoji puno toga što treba reći', rekao je kasnije Wonder, a sve to nije stalo ni na dvostruki album pa je uz njega izdan i bonus EP s joč četiri pjesme sa sessiona.

Joni Mitchell je 1971. godine predstavljala ideal ženstvenosti na Zapadnoj obali, a to je bio status kojega nije niti tražila, niti željela pa je pomislila kako bi bilo bolje da ljudi saznaju koga štuju i napisala album 'Blue', s kojim je postavila još uvijek neusprediv standard za ispovjednu poeziju u pop glazbi. Uz romantičnu melankoliju, ovaj album nudi i zvuk žene koja uživa romantičnu i seksualnu slobodu, područje koje je do tada bilo rezervirano samo za muškarce u rocku.

Wonder je zbog svog sljepila morao pamtiti tekstove, što je ubrzavalo snimanje, ali neke su pjesme imale kompliciranije stihove koje mu je netko morao došaptavati. Obično je to radio inženjer John Fischbach koji bi samo nekoliko sekundi prije nego bi ih Wonder otpjevao, stihove šapnuo u mix slušalice, a taj njegov šapat, priznao je godinama kasnije, nikad nije maknut sa snimke jer je Wonderov vokal imao dovoljno snage da ih prekrije.

Živopisnom orkestracijom, lirskom ambicijom, elegantnim tempom i tematskom koherentnošću, 'Pet Sounds' je izumio na nekoliko načina usavršio ideju o tome da album može biti više od samog zbroja njegovih dijelova. Album se u mnogočemu razlikovao od prethodnih albuma Beach Boysa, Wilson ga je i napravio bez ostatka benda, koristeći ih samo za vokalne aranžmane, a čak je razmišljao i da ga objavi kao samostalni projekt.

1. Marvin Gaye, 'What's Going On' (Tamla/Motown, 1971.)

Remek djelo Marvina Gayea začeto je kao reakcija na policijsku brutalnost, kad je gledajući potresno televizijsko izvješće u svibnju 1969. godine Renaldo 'Obie' Benson, bas pjevač grupe Four Tops, zgrožen nasiljem osjetio potrebu uhvatiti pomutnju i bol tog vremena. Benson je osjećao da u svojoj novonastaloj verziji pjesme 'What’s Going On' ima nešto veliko, ali ostatak njegovog benda nije bio zainteresiran za pjesmu, kao ni Joan Baez kojoj ju je nudio.

Jedna od najvećih zvijezda i najvećih glasova Motowna, Marvin Gaye, bio je u mračnom, kontemplativnom stanju, pogođen smrću Tammi Terrell, česte partnerice u duetime, žudio je za suptilnijim i sadržajnijim materijala i razmišljao o zastrašujućim pričama svog brata Frankieja o nedavnim borbama u Vijetnamu. Nakon malo oklijevanja, Gaye je prihvatio 'What’s Going On' i uz pomoć aranžera Davida Van De Pittea stvorio verziju pjesme koja je bila džezerijskija i sofisticiranija od bilo koje snimke Motowna do tada. Osnivač Motown Recordsa Berry Gordy isprva se opirao izdavanju pjesme, ali kad je ona trenutno postala hit, dao je Gayeu mjesec dana da napravi cijeli album koji prati singl 'What's Going On'.