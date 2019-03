Nakon 9 godina pauze Richard Bona ponovno nastupa u Zagrebu

Kamerunski pjevač i kantautor Richard Bona, pravog imena Bona Pinder Yayumayalolo ove subote 09.03.2019.g.stiže u zagrebačku Tvornicu kulture sa svojim četveročlanim bandom

Glazbenik koji nikada nije poželio raditi ništa drugo u životu, već samo svirati, sposoban je naučiti svirati bilo koji instrument na svijetu samo gledajući kako ga netko svira. Bona ima bogato glazbeno znanje, ali i ogroman talent koji pokazujem eksperimentirajući s mnogim glazbenim žanrovima i ritmovima. Trenutno radi na novom flamenco projektu, jer osjeća neiscrpnu inspiraciju u 'ciganskoj' glazbi te strasti kojom je izvode.

U glazbenom svijetu mnogi ga nazivaju jazz glazbenikom na što im on odgovara: 'Ja samo stvarama glazbu u pravcu gdje me srce i um vuku. Ne volim se nazivati glazbenikom jednog žanra. Ako čujem glazbu, želim ju svirati. Kao dijete sam svirao balafon koji sam sam napravio, a danas sviram saksofon, trubu, klavir, orgulje, udaraljke, harmoniku… Sviram što god i na čemu god, ako me glazba ponese.'