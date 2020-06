Najteži dani za Nicole Kidman: U samo 24 sata izgubila je dva važna muškarca u svom životu

Ovo je bio doista težak i bolan vikend za australsku glumicu Nicole Kidman, koja je u kratkom periodu ostala bez čak dvije važne osobe u svom životu - bivšeg mentora Joela Schumacher, te prijatelja Stevea Binga

U utorak ujutro svjetski mediji prenijeli su strašnu vijest da je producent i filantrop, bivši partner Elizabeth Hurley s kojom je imao i sina, preminuo i to počinivši samoubojstvo skokom sa 27. kata zgrade u Los Angelesu. 53-godišnja Nicole Kidman i dvije godine stariji Bing bili su iznimno bliski prijatelji, osobito u periodu od 2004. do 2005. godine, kada ih se često moglo vidjeti na zajedničkim večerama.

Upravo zbog toga krenuli su u to vrijeme napisi koji su tvrdili kako su njih dvoje u vezi, no glasnogovornik slavne Oskarovke to je demantirao. 'Ne, oni nisu par. Oni su, i uvijek će biti, samo dobri prijatelji', tvrdio je glasnogovornik.

Njihovo se prijateljstvo rodilo nakon što se Nicole Kidman rastala od Toma Cruisea, a Bing je konačno okončao svoju turbulentnu vezu s britanskom glumicom Elizabeth Hurley. Nakon što se razišao od Hurley, ona mu je javila kako je trudna i da je upravo on otac njezinog sina Damiana, danas 18-godišnjaka, a Bing je isprva to demantirao. Nakon što se podvrgnuo DNK testiranju napokon ga je i priznao.