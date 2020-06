Preminuo Steve Bing, filmski producent i otac djeteta Elizabeth Hurley

Glumački svijet zaprepastila je vijest da je u 55. godini života preminuo slavni producent, koji je svjetskoj javnosti najpoznatiji kao otac Damiana Hurleyja, sina Elizabeth Hurley kojeg je jedva službeno priznao

2002. dobio je sina Damiana Charlesa sa glumicom Elizabeth Hurley, no očinstvo je isprva negirao tvrdeći kako su u 2001. imali otvorenu vezu. No, DNK test potvrdio je kako je upravo on otac.