Najstarija sestra Kardashian nakon dugih 13 godina napušta obiteljski biznis: 'Sve to postala je jako toksična okolina za mene'

Još u studenom prošle godine Kourtney Kardashian najavila je odlazak s malih ekrana i povlačenje iz reality serijala 'Keeping up with the Kardashians' kojim se njezina obitelj bavi već dugih 13 godina. Sada je najstarija članica klana objasnila što se točno dogodilo

U novom broju arapskog izdanja modnog magazina Vogue, Kourtney Kardashian zablistala je na naslovnici s novom frizurom kojom kao da označava jedno sasvim novo poglavlje svog života, onog poslovno udaljenog od obitelji. Kourtney koju smo godinama navikli gledati s dugim crnim uvojcima, ovoga je puta napravila iskorak i skratila svoju kosu u kratku bob frizuru te u trenu postala prava seksi bomba.

Osim toga u značajnom je intervjuu najstarija sestra Kardashian klana otvoreno progovorila o svojoj odluci o napuštanju obiteljskog biznisa koji joj je osigurao milijune i zvjezdani status.

'Na snimanjima sam već dugih 13 godina, snimila sam punih 19 sezona i 6 spin off-ova. Međutim sve to postala je toksična okolina za mene. Nisam se dobro osjećala i više me to nije ispunjavalo kao prije. Zbog toga nisam željela više toliko vremena tratiti na snimanja i reality', objasnila je 41-godišnjakinja.