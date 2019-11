Najstarija kći Demi Moore okrivila majku za sve svoje probleme, osobito one s alkoholom

Gledajući svoju majku kako propada, danas 31-godišnja Rumer Willis nije znala drugo nego krenuti njezinim stopama, postavši ovisna o alkoholu. Tek danas, s povećim odmakom, bila je spremna progovoriti o svemu što joj se događalo

Kada je 56-godišnja Demi Moore priznala i javno da je bila ovisnica i alkoholičarka, 31-godišnja Rumer dodala je kako je za nju bilo itekako frustrirajuće to što njezina majka takvo što nije mogla reći dok je i ona sama bila mlađa te da nikada nije govorila o svojim borbama.

Upravo se Rumer Willis najviše otvorila i progovorila o najtežim životnim trenucima i borbama, osobito o trenucima u kojima je Demi Moore doživjela kolaps, a sve je dovelo do toga da se produbi jaz između majke i kćeri te da se udalje jedna od druge.

'Vodila sam velike borbe s bijesom, ponajviše jer nisam znala niti bila svjesna toga što se točno događa. Mislim da u to vrijeme nisam baš imala ni zdrav odnos s alkoholom. U trenutku kada sam prestala razgovarati s majkom sve se dodatno pojačalo. Doslovce sam počela imati napade anksioznosti jer sam bila svjesna kako ću se idućeg dana osjećati loše. Istodobno sam bila pijana, hiperventilirala bih i ludjela. Koliko je bilo teško, govori i to da je moj prijatelj jednom pozvao hitnu pomoć', priznala je Rumer Willis, a potom nastavila govoriti o braku svoje majke s Ashtonom Kutcherom i tome koliko je sve to utjecalo na njihovu obitelj.

'Većinu vremena, osobito onog koje je provela s Ashtonom, bila sam ljuta jer sam imala osjećaj da je nešto što je moje, što mi pripada, naprasno oduzeto. Osim toga, silom je htjela imati još jedno dijete, no to im nije uspijevalo - sav njezin fokus bio je na tome, a ja sam samo mislila kako joj mi nismo dovoljne.'