Demi Moore ne prestaje šokirati svojim izjavama, a pridružile su joj se i kćeri; jedna od njih bila je ogorčena njezinom opsesijom da Kutcheru rodi dijete

Otkako su puštene prve najave njezine autobiografije 'Inside Out', a potom i nakon što je knjiga ugledala svjetlo dana, detalji privatnog života Demi Moore ostavljaju bez riječi milijune diljem svijeta. Povodom promocije holivudska je glumica gostovala i u talk showu svoje kolegice Jade Pinkett Smith, a ovoga su puta s njom bile i njezine tri kćeri - Rumer, Scout i Tallulah, koje su dodatno sve 'začinile'

'Ovisnost, kao što je bila moja ovisnost o Ashtonu, to je vjerojatno bilo najrazornije jer me na kraju pogodilo najviše i to emotivno', priznala je Demi Moore, a onda su se svojim viđenjima krenule redom izjašnjavati 25-godišnja Tallulah, koja je otkrila posljedice koje je majčina ovisnost ostavila na nju i danas 31-godišnju Rumer, dok je 28-godišnja Scout, zbog svega, odselila od kuće.

'Gledajući njezino ponašanje s Ashtonom tih godina bilo je strašno, osobito jer su svi odselili i ja sam ostala sama. Osjećala sam se zaboravljenom, sve je dovelo do toga da sam bila uvjerena da me ne voli. Sada znam da me voli, no u tom trenutku me je povrijedila', prisjetila se Tallulah Willis koja je u doba kada je Demi Moore završila na rehabilitaciji imala tek devet godina.