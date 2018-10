Možete li je zamisliti kao balerinu? Mirta Šurjak pokazala kako izgleda na treningu

Sportska novinarka HRT-a i strastvena navijačica Hajduka, redovito oduševljava svoje obožavatelje fotografijama na društvenim mrežama. Ovaj put je Mirta Šurjak otkrila dijelić sa svog treninga. Atraktivna plavuša obožava barre tehniku baleta za odrasle

Svi se dive na fizičkoj spremi besprijekornoj liniji. No to joj nije palo s neba. Prije dvije godine Mirta Šurjak dva put tjedno plesala je vrstu baleta na štangi, a sad je u Instagram storyju crno bijelom fotografijom svojim fanovima pokazala kako je to izgledalo. Zategnuta u triko, senzualna i s bujnim poprsjem u prvom planu sigurno je raspalila maštu svojih brojnih muških pratitelja.