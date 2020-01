Monica iz 'Prijatelja' pokazala kako je izgledao rastanak nakon što su snimili posljednju epizodu

Glumica Courtney Cox prisjetila se kako je izgledalo intimno druženje s kolegama sa seta 'Prijatelja' nakon što su zajedno snimili posljednju epizodu finalne desete sezone

'Posljednja večera prije nego je puštena epizoda 'The last one' u siječnju 2004.', napisala je Courtney Cox i objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu ostalih 'Prijatelja. Društvo joj oko stola prave Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc i David Schwimmer.