Momčilo Otašević o gubitku kilograma i ljubavnom životu nakon razvoda od Jelene Perčin

Kako je za potrebe snimanja kratkog filma 'Ruske kape' morao naglo smršavjeti budući da je glumio ovisnika ispričao je kakvo mu je to bilo iskustvo. Kazao je da mu nije problem izgubiti kilograme, jer je i inače mršavije građe. Trebao je naglo smršavjeti i da dobije 'ispijeni look' i upale obraze, ali kako nije bilo dovoljno vremena da to postignu, odlučili su se za skinny fat varijatnu, odnosno da bude mršav, ali da ima trbuh, s obzirom na to da se u trbuhu najprije udeblja. Smatra da bi mu bilo idealno da se mora 'malo popuniti za neku ulogu'.