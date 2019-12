Mito, lažne prijave, seksualna zlostavljanja... Ovo su skandali koji su obilježili 2019. godinu

Protekla godina možda i nije imala previše skandala u svijetu bogatih i slavnih, no oni koji su se dogodili bili su toliko bombastični da doista nije bilo potrebe da ih bude više. Bilo je tu potplaćivanja na fakultetima kako bi se djeca upisala tamo gdje žele, lažnih prijavljivanja događanja koja se nisu dogodila, ali i seksualnih skandala u koje su bili upleteni čak i članovi jedne kraljevske obitelji

Prema izvještaju policije, braća, dvojica Afroamerikanaca priznala su da im je Jussie Smollett platio da insceniraju napad. Lokalni novinari pronašli su snimke nadzorne kamere braće kako kupuju stvari koje su navodno upotrijebljene u prijevari, među kojima i crvenu kapu i maske za lice, a Smollett je pod istragom i zbog rasističkog pisma koje je uputio samom sebi. Kad to pismo nije odjeknulo onako kako je očekivao, on je pribjegao organiziranju lažnog napada na sebe, a sve to kako bi mu krenula karijera.

Naime, kako je otkrio u svojoj autobiografiji, sa samo osam godina silovala ga je ženska članica obitelji, iako ju nije imenovao. Rekao je i kako je to godinama trajalo, a ona mu je prijetila da sve mora ostati njihova tajna. Žene su godinama podizale optužnice protiv njega, no tek se u ovoj godini, uz nove optužbe, ali i ponajviše zahvaljujući dokumentarcu 'Surviving R Kelly', koji uključuje svjedočanstva žrtava, ali i roditelja koji svim silama žele spasiti svoje kćeri koje godinama nisu vidjeli ni čuli, nešto i pokrenulo.

Iako se godinama njegovo ime povlačilo po medijima i šuškalo o njegovom kultu u koji je dovodio i seksualno iskorištavao žene, ali i maloljetnice, r’n’b pjevač R Kelly dolijao je tek ove godine . Danas ga nazivaju predatorom koji je većinom zlostavljao maloljetne djevojke, a koje su bile presretne što im tako velika r'n'b zvijezda posvećuje pažnju. No kako se doznalo, svo to zlostavljanje tinejdžerica zapravo vuče korijene iz njegova djetinjstva, u kojem je i sam bio žrtva seksualnog nasilja.

Britanska kraljevska obitelj u ovoj, za njih pogubnoj, 2019. godini susrela se s dva poprilično ružna skandala. Prvi od njih dogodio se nakon što je princ Harry javno osudio britanske tabloide zbog ružnog ponašanja prema njegovoj supruzi, na što je Meghan Markle odlučila otići korak dalje. Poduzela je pravne korake i tužila izdavače časopisa Mail on Sunday, nakon što je u njihovom časopisu objavljeno pismo koje je napisala ocu.

Princ Harry također je reagirao i prozvao je britanske tabloide te rekao kako više ne može u tišini promatrati ženinu patnju, a potom je i on sam podignuo dvije tužbe - nakon što je tvrtka Schilling tužila časopis Mail on Sunday i roditeljsku tvrtku Associated Newspapers, vojvoda od Sussexa najavio je kako će tužiti i vlasnike časopisa The Sun i Daily Mirror zbog navodnog hakiranja telefona. Tužba je već podnesena Višem sudu u ime 35-godišnjeg člana britanske kraljevske obitelji 'u vezi s navodnim protuzakonitim presretanjem poruka govorne pošte'. Princ Harry navodno je privatno započeo svoj rat protiv medija, bez potpore Buckinghamske palače.