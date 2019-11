Britanski mediji osudili njegov javni istup: Princ Andrew donio katastrofalnu odluku koja bi ga mogla koštati

Uhićenje Jeffreyja Epsteina, a potom i njegovo samoubojstvo, na površinu je izvuklo i mnoge informacije o kojima se godinama šutilo. Seksualni predator, koji je tijekom godina zlostavljao maloljetnice i koristio ih doslovce poput seksualnih robinja, u cijeloj priči nije bio sam, dapače, bio je okružen nizom osoba s pedofilskim sklonostima, a među njima, jedan od poznatijih, bio je princ Andrew, koji i dalje negira da je on sam sudjelovao u tome, pokušavši se opravdati i u intervjuu koji je dao za BBC

No, ne prije negoli su se istražitelji dokopali podosta zanimljivih informacija o njegovim suučesnicima, a među kojima je i sam vojvoda od Yorka . On sam, nakon svega, odlučio se opravdati i 'ispeglati' sve, pa je dao ekskluzivni intervju novinarki Emily Maitlis za BBC.

U to vrijeme Andrew je imao 47 ili 48 godina te je već bio razveden od Sarah Ferguson, željan mladih, atraktivnih djevojaka koje su, u to doba, bile vjerojatno mlađe i od njegove kćeri, princeze Beatrice, koja ga je čak pratila na jednoj zabavi, no kasnije su im se putevi razišli, kad je on nastavio s tulumom na privatnoj jahti s nekolicinom mlađahnih manekenki.

Budući da se većina tih zabava odvijala u privatnim, luksuznim vilama, princ Andrew je vjerojatno mislio kako ne mora previše paziti na svoje ponašanje, pa nije obraćao pažnju ni na škljocanje fotoaparata, koje mu se sada obilo o glavu. Jedina sreća u nesreći, barem u njegovom slučaju i primjeru, bila je ta da u to vrijeme društvene mreže nisu postojale, kao ni pametni telefoni.

No, unatoč svemu neke su djevojke sada odlučile izaći sa cijelom pričom u javnost, pa je tako i Virginia Roberts, koja je bila i Epsteinova seksualna robinja, optužila i samog vojvodu da je imao s njom seksualne odnose u doba kada je bila još maloljetna.