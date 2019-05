Minijaturni tirkizni bikini Lidije Bačić jedva zadržava njene bujne obline

Lidija Bačić, ili Lile kako je splitska pjevačica sada odlučila da će se prezentirati u javnosti, u svojim objavama na društvenim mrežama malo toga ostavlja mašti na volju. Tako je i s nedavnom objavom u sklopu koje nam je lijepa pjevačica pokazala da je spremna za ljeto

Inače, Lile je prije koji dan najavila da će odsad nastupati isključivo pod imenom Lile te je to objasnila riječima - ''Ma to je nekako spontano, jednako ću ja biti Lidija Bačić, ovo je samo jedna skraćenica koju ću koristiti, kao Sting ili Gibonni. Jednostavno, oduvijek me zovu Lile doma, u Splitu, a mislim da je kraće i prepoznatljivije. To je i povezivanje s mojim brendom Planet Lille', izjavila je.

Najavila je i pokretanje TV emisije: 'Krenut će za 10-ak dana i ljudi će me moći upoznati u drugom svjetlu... kao pravednog i dobrog suca, kako uz pomoć svojih kolega biram osobu koja će sa mnom snimiti duet.'