Mila Horvat prekinula nagađanja: 'Ne, nije točno da se vraćam na HTV'

U srijedu navečer u Kristalnoj dvorani hotela Westin održana je svečanost 'Veliki dan hrvatskog sporta' na kojoj je Hrvatski olimpijski odbor proglasio i nagradio najuspješnije sportašice i sportaše u godini na izmaku. Za vođenje programa bili su zaduženi Ivica Blažičko i Mila Horvat koja se ove godine nakon medijskog zatišja vratila pred kamere

Taj angažman kao i nedavno natjecanje u HTV-om showu 'Zvijezde pjevaju', su pokrenuli i špekulacije da se opet vraća na državnu televiziju gdje će među ostalim voditi novogodišnji program (i zapjevati). 'Ne vraćam se na HTV. Ja sam free lancer i surađujem s klijentima koji me žele angažirati. To je moj modus operandi', izjavila je za 24sata. Na pitanje je li suradnja s HRT-om samo jednokratna, rekla je da je 'zasada je to - to, a za dalje će vidjeti'.