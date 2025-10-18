Michelle Pfeiffer otkrila nepoznatu stranu svog puta do slave

Iako karijera Michelle Pfeiffer možda izgleda daleko od svakodnevnog života, pokazala se iznenađujuće bliskom sa svojom iskrenom izjavom o prošlim poslovima

Glumica, sada u dobi od 67 godina, priznala je da je tijekom svoje karijere nekoliko puta bila otpuštena, što su mnogi njezini pratitelji dočekali kao osvježavajuće priznanje s kojim se mogu povezati.

Ovog je tjedna na Instagramu podijelila oduševljenje knjigom autorica Lauren Brown i Kristine O'Neill pod nazivom 'All the Cool Girls Get Fired: How to Let Go of Being Let Go and Come Back on Top﻿'. Na fotografiji s knjigom u rukama Michelle je nosila kariranu košulju, dok je na glavi nosila plavu periku za potrebe snimanja nove serije, što je otkrila u prethodnoj objavi.

Uz fotografiju je napisala: 'Bila sam otpuštena nekoliko puta i voljela bih da sam imala ovu knjigu koju su napisale ove kul djevojke da mi pomogne proći kroz to! Sjajno štivo!'- Njezinim pratiteljima nije trebalo dugo da komentiraju i iskreno podijele svoja iskustva s otkazima. Jedan korisnik društvenih mreža napisao je: 'Da, puno puta, zato sada radim za sebe', dok je drugi dodao: 'I ja isto! Trebam ovu knjigu! Hvala što si ju podijelila'.

Michelle Pfeiffer Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI







