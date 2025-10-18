Isabella Rossellini otkrila drugo lice slavnog redatelja: 'Život s njim bio je kompleksan'

Par je bio u braku od 1979. do 1982. godine , a Rossellini je otkrila da je Scorsese tijekom tog razdoblja mogao biti vrlo ljutit. Iako bijes nije bio usmjeren na nju, opisuje kako je Martin znao uništavati prostorije zbog svoje bijesne reakcije . Jedan je njegov prijatelj to čak i snimio, što je Scorseseja šokiralo jer nije bio svjestan koliko njegov mali, astmatični tjelesni okvir može proizvesti takvu razinu nasilja. Rossellini uspoređuje njegov bijes s vulkanom i opisuje ga kao zastrašujućeg .

Njihov brak poklopio se s glazbom dvaju značajnih filmova Scorsesea: ' Raging Bull ' iz 1980. i ' The King of Comedy ' iz 1982., oba s Robertom De Nirom u glavnoj ulozi. Tijekom snimanja ovog drugog filma, Scorsese je prolazio kroz depresivno razdoblje .

Rossellini se prisjetila kako ponekad nisu ni znali zašto bi se njegovo raspoloženje tako iznenada mijenjalo i često bi bijes počinjao zbog malih, ponekad smiješnih razloga. Osim toga, ponekad bi se probudio ljutit s mislima poput 'F--- it, f--- it, f--- it'﻿, a ona bi ga potom pokušavala smiriti podsjećajući ga da dan još nije ni započeo.

Bijes kao izvor snage i hrabrosti

Rossellini je dodala da je taj bijes na neki način bio njegov izvor snage i hrabrosti, jer je kao 'mali dječak iz male Italije' morao biti vrlo odlučan da bi uspio kao veliki redatelj s teškim filmovima i velikim budžetima. Taj bijes mu je davao izdržljivost potrebnu za suočavanje s izazovima snimanja i završetak filmova, što je činilo život s njim kompleksnim, ali i duboko povezanim s njegovim radom.