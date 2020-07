Mia Negovetić više nije djevojčica: U novom spotu otkrila je svoj novi imidž

Simpatična Riječanka imala je samo 12 godina kad je osvojila Hrvatsku pobjedom u 'Zvjezdicama'. Nije dugo trebalo da se o uspjehu talentirane djevojčice pročuje i izvan granica Lijepe Naše pa je tako dospjela do američkog talent showa 'Little Big Shots'. Godinama je oduševljavala svojim moćnim glasom, a sad se mnogi dive i tome kako danas izgleda

Podsjetimo, zahvaljujući svom talentu dospjela je u američki televizijski show 'Little Big Shots', nakon čega je odradila i dojmljive nastupe u Hrvatskoj, a oduševila je i svojom izvedbom himne za svečani vojni mimohod kojim je obilježena 20 godina vojne akcije Oluja.

Bila je i članica žirija showa 'Zvjezdice' te je zamalo pobijedila na ovogodišnjoj Dori. Naime, pjesmom 'When It Comes To You' osvojila jednak broj bodova kao Damir Kedžo prema glasanju stručnog žirija, ali su u njegovu korist presudili glasovi publike. Napunila je i KD Vatroslava Lisinskog, a u SAD-u je među ostalim gostovala u showu kultne voditeljice i glumice Ellen DeGeneres te snimila singl na engleskom jeziku naziva 'Trouble' s Danom Richardsom, gitaristom nekad popularnog benda One Direction.