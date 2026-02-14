Meghan Markle iznenadila objavom: Ovakvu fotografiju nitko nije očekivao

Meghan Markle na Valentinovo je objavila rijetku fotografiju princa Harryja s kćeri Lilibet i istodobno potaknula nagađanja o mogućem povratku u Veliku Britaniju

Vojvotkinja od Sussexa, 44-godišnja Meghan, na Instagramu je podijelila prizor iz Kalifornije: nasmijani Harry u naručju drži četverogodišnju Lilibet dok ona nosi crvene balone. Uz fotografiju je napisala: ‘Ovo dvoje + Archie = moje zauvijek Valentinovo’.

Sedmogodišnji Archie nije na fotografiji, no upravo njega je spomenula u poruci, naglašavajući koliko joj obitelj znači. Meghan inače vrlo rijetko objavljuje fotografije djece, a posljednja obiteljska snimka na njezinim društvenim mrežama pojavila se 19. prosinca prošle godine.

Moguć povratak Objava dolazi u trenutku kad britanski mediji sve više pišu o mogućem Meghaninu povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo ovog ljeta, prvi put nakon četiri godine. Prema izvorima, to će se dogoditi samo ako se riješi pitanje sigurnosti. Plan je da se pridruži Harryju na obilježavanju godine dana do Invictus Gamesa u Birminghamu 10. srpnja, uoči sljedećeg izdanja natjecanja.

‘Sigurnost će u ovome uvijek biti presudna’, rekao je izvor za The Sun. Harry već dugo tvrdi da bez odgovarajuće zaštite nije sigurno dovoditi obitelj u Britaniju. Nakon odlaska iz kraljevske obitelji 2020. izgubio je pravo na automatsku policijsku zaštitu, a sud je prošle godine odbio njegovu žalbu, što je nazvao ‘staromodnom namještaljkom establišmenta’.

Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia