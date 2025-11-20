Mate Janković iznenadio novim imidžem

Javnost je prije nekoliko godina mogla svjedočiti transformaciji zvijezde naše gastronomske scene Mate Jankovića . Tada je na društvenim mrežama istaknuo da 'nikome ne želi nikome soliti pamet, već isključivo podijeliti proces koji je njemu uspio'.

Otkrio je kako su počela njegova nezadovoljstva te da se ka okretanju kvalitetnijem i zdravijem načinu života pridržavao vrlo izbalansirane prehrane , prestao piti alkohol i odrekao se velikog poroka - opsesije slatkim . Kad je krenuo u teretanu, kilogrami su se počeli topiti. Kako je objasnio osim manje brojka na vagi, došlo je do pozitivnih promjena u odnosima s drugim ljudima, postao je zadovoljniji sobom, radna etika bila mu je odlična, fokus sve bolji, spavao je mirnije i u počeo se veseliti svakom novom danu.

Nema više brade

'Promjena je moguća i ako sam ja ovako grozan to uspio, onda mogu i još neki koji misle da to nije moguće. Ukoliko niste bolesni, kile su posljedica niza loših odluka i načina života koji vodite. U pravilu problemi su puno gori i veći od malo kolača. Ne pitajte sebe kako da izgubite kile, to je najgori motiv. Stati u hlače i haljinu nije dosta. Gledajte kako da si promijenite život', poručio je u objavi.

Na predstavljanju na predstavljanju adventske hrane za Fuliranje ovih dana je 'uhvaćen' s brkovima i novim oblikom dioptrijskih naočala što mu daje sasvim novu i modernu notu. Promijenio je svoj izgled obrijavši bradu, zadržavši samo brkove.