Marvel najavio deset novih filmova, a evo koga ćemo sve gledati u narednim blockbusterima

Filmski studio Marvel najavio je na sajmu Comic Conu u San Diegu deset novih filmova. Okružen brojnim holivudskim zvijezdama, direktor tvrtke Kevin Feige objavio je popis filmova post-Avengerske ere, na opće oduševljenje posjetitelja tog najvećeg sajma pop-kulture na svijetu

Shang-Chi, sin oca Kineza i majke Amerikanke, prvi se put u Marvelovim stripovima pojavio prije gotovo 50 godina.

Nakon višemjesečnih nagađanja, Marvel je konačno objavio pojedinosti o željno iščekivanoj 'Crnoj udovici' sa Scarlett Johansson kao Natashom Romanoff.

Film se snima već 30 dana, a u traileru su otkrivene prve scene iz Budimpešte.

Neki nadolazeći Marvel filmovi: The New Mutants (2020.), Black Widow (2020.), Morbius (2020.), The Eternals (2020.), Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings (2021.), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021.), Thor: Love and Thunder (2021.).