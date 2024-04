Markantan kao tata: Ovo je sin slavnog Dona Johnsona, rijetki znaju kako izgleda

A koliko je Don Johnson slavan, toliko njegov sin prolazi 'ispod rada', u tolikoj mjeri da mnogi nisu sigurni kako izgleda. 41-godišnji Jesse Johnson viđen s Donovom bivšom Melanie Griffith ovog tjedna događaju An Unforgettable Evening organiziranom u korist Ženskog fonda za istraživanje raka u Beverly Wilshireu koja se održala u hotelu Four Seasons.

Griffith je kasnije dobila kćer Stellu s glumcem Antoniom Banderasom. Don je pak neko vrijeme bio i u vezi s pjevačicom Barbrom Streisand.

A ima i još dvoje djece, Grace i Jaspera koje je dobio u braku sa svojom sadašnjom suprugom Kelley Phleger s kojom se vjenčao u San Franciscu 1999. godine

Don, koji je prije žestoko tulumario, promijenio se kada je upoznao Kelley, učiteljicu u Montessori školi. 'Ljudi se sve do svojih 30-ihne razvijaju do razine kada mogu imati dugotrajne, zrele veze,' rekao je 2017. za Daily Mail, a zatim dodao, pokazujući na sebe: 'A nekima treba i puno duže od toga.'

Don je rekao da se prestao drogirati uz pomoć budizma i New Age samopomoći. Također se oslobodio 'straha'. 'Kada sam bio mladić u Hollywoodu, droga, alkohol i tulumarenje bili su posvuda i bilo je teško tome pobjeći. A to ne postaje problem odmah, potrebno je vrijeme i dovelo me je do nekih loših izbora.'

Do kasnih 2000-ih Johnson se promijenio, rasprodavši svojih 20 automobila i ranč u Coloradu. Nekoliko godina kasnije dobio je nagodbu od 19 milijuna dolara za dio dobiti od Nash Bridgesa, koji je osmislio s piscem Hunterom S. Thompsonom.

A slijedeći korak za Dona je uloga u Rebel Ridge s AnnaSophiom Robb. A sinopsis glasi: 'Munjeviti triler koji istražuje sustavne američke nepravde kroz akcijske sekvence koje lome kosti, napetost i crni humor.'