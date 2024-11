Mario Mihelj, član žirija MasterChefa: 'Vožnja motorom, planinarenje i djeca moja su najveća zabava'

Jako dobro iskustvo: upoznate nove ljude, a ono najljepše je to što dijelite znanje i učite kandidate o gastronomiji.

Ljubitelj kuhanja je oduvijek

Kao klinac ste sanjali da ćete biti u specijalnoj policiji. Kad se rodila ljubav prema kuhanju? Sjećate li se prvog jela koje ste sami pripremili?

Kad se ta ljubav rodila, to ni sam točno ne znam jer sam oduvijek ljubitelj kuhanja. A tko će se sjećati prvog jela, no vjerojatno su to bila jaja.

Kakav mora biti profesionalni kuhar? Koje su osobine potrebne za rad u restoranskoj kuhinji?

Kuhar mora biti pomalo lud da izdrži sve što se događa u kuhinji, a osobine poželjne za rad u njoj su preciznost, točnost, urednost, poslušnost i brzina.

Rekli ste da je na vaše kuhanje bilo mnogo utjecaja Mediterana, Južne Amerike i Azije, što se sve vidi u jelima koja kuhate i kombinacijama okusa koje spajate. Što najviše volite kuhati?

U posljednje vrijeme počeo sam sve više kuhati riblja jela sa svim ovim navedenim kombinacijama.