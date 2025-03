Maleni princ George voli putovati, a ova destinacija posebno mu je draga

Osim toga, razgovarala je i sa suradnicima te je u razgovoru otkrila kako je princu Georgeu putovanje u Australiju i Novi Zeland bilo vrlo zanimljivo i drago.

'George smatra fascinantnim što je bio u Australiji i Novom Zelandu. Željela bih se sada vratiti tamo s njima. Treba pronaći vremena za to. Ali volim putovati - da, to je dug let. Ali volim Bliski istok jer mi je to poznato od odrastanja. Sada postoji toliko mnogo prilika za putovanje, mislim da je sjajno to doživjeti', komentirala je Middleton.