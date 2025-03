Kate Middleton i princ William na 'suparničkim' stranama: Svatko je bodrio svoju momčad

Inače, Kate je 2022. preuzela ulogu u RFU-u od svog šogora princa Harryja , koji je bio prisiljen odustati od pokroviteljstva u sklopu sporazuma o Megxitu . Inače je princeza od Walesa odrasla gledajući ragbi sa svojom obitelji . Igrala je tenis i hokej od malih nogu te je pokroviteljica All England Lawn Tennis and Croquet Cluba i česta posjetiteljica Wimbledonskog prvenstva.

Za koga navijaju djeca?

U podcastu Mikea Tindalla The Good, The Bad and The Rugby, princ William se našalio na pitanje za koju momčad navijaju njihova djeca George, Charlotte i Louis te rekao da je to postalo 'prilično važno' kod kuće. 'Catherine je jako zaljubljena u to, a ja se pokušavam držati podalje od toga.' Njegova je ljubav prema raznim sportovima također poznata budući da je veliki navijač Aston Ville nakon što su ga kao mladića vodili na utakmice.

Kate se postupno vraća javnim dužnostima nakon što je otkrila da je u remisiji raka. Također bi se trebala pojaviti u javnosti na Dan svetog Patrika u Londonu u ponedjeljak.