Maja Šuput svojom objavom zbunila fanove: 'Znači li to da si rodila?

U proteklih godinu dana Maja Šuput nauživala se i naodmarala više nego ikad. Prvo je pandemija učinila svoje, zbog čega je nastupa bilo na kapaljku, a potom su uslijedile sretne vijesti o dolasku prinove pa vrckava pjevačica proteklih mjeseci uglavnom fino jede i uživa u trudnoći. Još neko vrijeme će proći do ponovnog skakanja na pozornici, jer uskoro je čeka najzahtjevnija uloga - majke

'Znači li to da si rodila pa si za koji dan spremna? I mi jedva čekamo koncerte i sve ono što ide uz to s tobom', napisala je jedna pratiteljica. 'Znači li to da je mali šmeker stigao na svijet ili se varam?', nastavili su se nizati slična pitanja u komentarima.

Drugi su bili sigurni kako pjevačica samo mašta o danima kada će ponovno stati pred publiku.