Ljupka Gojić Mikić otkriva zašto se veseli početku školske godine i kako ide novi posao

Na otvorenju novog T-Centra, najvećeg multimedijalnog dućana u Hrvatskoj, koji je u srijedu otvorio Hrvatski Telekom u zagrebačkom shopping centru Arena, brojni su posjetitelji imali prilike vidjeti najnovije tehnološke trendove na tržištu, a među njima se našla i naša nekadašnja manekenka Ljupka Gojić Mikić sa svojim kćerkicama

LJETNI LOOK

'Ljeto sam provela kao turistički vodič. Provozala sam svoje Japance po cijeloj Hrvatskoj', našalila se zgodna Ljupka pa dodala: 'Japanci su oduševljeni, pogotovo Istrom i Korčulom. Oduševili su ih i ljudi i gastro ponuda i gradovi. Za Zagreb kažu da je predivan, da je čist, a to je njima jako bitno. Bila sam turistički vodič i mislim da zaslužujem neku nagradu od turističke zajednice, bilo koje.'

'Još nismo krenule s pripremama, ja njih puštam do zadnjeg da misle kako je sve laganini i kako ništa strašno ne kreće. Neke manje stvari smo obavili, ali čekamo detaljan popis od škole da vidimo što nam točno treba, ne volim napamet kupovati. Tada imam popis i konkretno kupujem. Zapravo, osobno se veselim početku školske godine jer ću imati malu slobodu jutrima, makar imam treće dijete koje ne ide nigdje, ali barem se smanjuje broj', objasnila je kroz smijeh Ljupka, koja se nedavno bacila u novi posao za koji kaže da zapravo nije tako novi jer su ga ona i suprug pomno planirali dugo vremena.

'Slastičarnica je novi biznis za sve oko nas, koji misle da smo sad uletjeli u nešto o čemu nemamo pojma. No mi jako dobro znamo što volimo, što nam je fino i u tome smo zapravo dvije godine. Na planiranju posla mi već zapravo jako dugo radimo', govori lijepa brineta te dodaje: 'Često sam i sama u slastičarnici, htjela bih da je sve savršeno, ali ne može uvijek biti tako. To ovisi o puno ljudi, tu puno ljudi prođe kroz dan i onda zapravo izbjegavam dolaziti često jer me onda uhvati moj perfekcionizam.'