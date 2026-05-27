Ljubimac žena glumi uz Dustina Hoffmana pa priznaje: 'Zbog ovoga zvučim kao potpuni luđak'

Nakon briljantnih uloga u hitovima 'Bijeli lotos' i 'Jedan dan', britanski glumac Leo Woodall ostvario je svoju prvu pravu glavnu filmsku ulogu u pljačkaškom trileru 'Tuner'. Uz bok legendarnom Dustinu Hoffmanu, mladi glumac otkriva kako se nosi s teretom nadolazeće slave i pažljivo gradi karijeru
Novi film 'Tuner', u režiji oskarovca Daniela Rohera, neobičan je spoj romantične komedije, napetog krimića i drame o preživljavanju. Leo Woodall tumači Nikija, nevjerojatno talentiranog bivšeg pijanista i majstora za ugađanje klavira koji pati od hiperakuzije, iznimne i bolne osjetljivosti na zvuk zbog koje je praktički 'alergičan na glasne zvukove'.
'To je bio scenarij koji sam pročitao i odmah sam osjetio potrebu da to pogledam kao film. To je za mene presudno - želim li ja doista iskusiti tu priču?', objasnio je Woodall zašto je prihvatio ulogu u ovom neobičnom žanrovskom miksu.
Susret s idolom
Woodall ističe kako je Dustin Hoffman, koji u filmu igra njegovog mentora Harryja, jedan od njegovih najvećih glumačkih heroja. Susret uživo bio je za njega poseban doživljaj.
'Kad on uđe u prostoriju, energija se potpuno promijeni. Nevjerojatan je. On je jedan od mojih glumačkih heroja i učinio je ovo iskustvo doista jedinstvenim', kaže Woodall.
'On čini glumu puno lakšom, sama njegova prisutnost u trenutku, u sceni, neusporediva je s bilo čim u mom dosadašnjem iskustvu. Već sam ga na neki način volio, pa mi je zapravo bilo teže odglumiti sve one trenutke kad mi ide na živce i kada Niki koluta očima', rekao je Woodall za Indie Wire.
'Njegov glumački opus utjecao je na mene u toliko različitih faza mog života, još kao na klinca s filmom 'Kuka', a zatim i kao na mladog glumca koji se nada nešto postići i naučiti gledajući 'Sve predsjednikove ljude'. Njegov je rad tako raznolik i nevjerojatan. Čak i prije nego što ga uopće upoznate, on vas već dirne i ostavi trag na vama. Zato je bilo vrlo lako osjetiti tu razinu ljubavi, zahvalnosti i bliskosti s njim i prije nego što smo se sreli. Zbog ovoga zvučim kao potpuni luđak', priznaje glumac.
U filmu, rutinski posao ugađanja klavira zakomplicira se kada Niki sazna da se njegov izoštren sluh može itekako dobro iskoristiti za obijanje luksuznih sefova. Sposobnost obijanja sefova Woodall je opisao kao 'nuspojavu stanja' koje njegov lik ima, a zbog koje se neočekivano nađe u opasnom svijetu kriminala, ali i u romansi sa studenticom kompozicije Ruthie (Havana Rose Liu).
Višemjesečne pripreme i pronalazak sebe u liku
Uloga Nikija zahtijevala je sate učenja, a glumac je višemjesečno svakodnevno vježbao sviranje klavira i ugađanje instrumenta. 'Puno je kompliciranije nego što sam mislio. Postoje tri žice za svaku tipku i ako je samo jedna izvan mjesta, morate sve tri savršeno ugoditi', objasnio je glumac.
Woodall ističe i kako u liku Nikija vidi dosta sebe. 'Njegova bol, patnja i usamljenost odmah su me privukli. Ne znam, možda je dio mene osjećao da smo na našem najgorem dnu zapravo isti', iskreno je priznao britanski glumac, dodavši da mu je uvijek važno pronaći tu 'jedinstvenu iskru' između sebe i lika kojeg igra.
Zanimljivo je i to da, iako dolazi iz glumačke obitelji, Leo kao dijete uopće nije maštao o Hollywoodu. 'To je ironično, ali to je bila zadnja stvar koju sam želio raditi', priznao je nedavno kroz smijeh. Njegovi prvi izbori za karijeru? 'Profesor tjelesnog odgoja, možda nogometni trener. A onda kaskader. Biti kaskader vjerojatno mi je bio prvi posao iz snova.'