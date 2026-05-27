Ljubimac žena glumi uz Dustina Hoffmana pa priznaje: 'Zbog ovoga zvučim kao potpuni luđak'

Nakon briljantnih uloga u hitovima 'Bijeli lotos' i 'Jedan dan', britanski glumac Leo Woodall ostvario je svoju prvu pravu glavnu filmsku ulogu u pljačkaškom trileru 'Tuner'. Uz bok legendarnom Dustinu Hoffmanu, mladi glumac otkriva kako se nosi s teretom nadolazeće slave i pažljivo gradi karijeru

Novi film 'Tuner', u režiji oskarovca Daniela Rohera, neobičan je spoj romantične komedije, napetog krimića i drame o preživljavanju. Leo Woodall tumači Nikija, nevjerojatno talentiranog bivšeg pijanista i majstora za ugađanje klavira koji pati od hiperakuzije, iznimne i bolne osjetljivosti na zvuk zbog koje je praktički 'alergičan na glasne zvukove'.

'To je bio scenarij koji sam pročitao i odmah sam osjetio potrebu da to pogledam kao film. To je za mene presudno - želim li ja doista iskusiti tu priču?', objasnio je Woodall zašto je prihvatio ulogu u ovom neobičnom žanrovskom miksu. Susret s idolom Woodall ističe kako je Dustin Hoffman, koji u filmu igra njegovog mentora Harryja, jedan od njegovih najvećih glumačkih heroja. Susret uživo bio je za njega poseban doživljaj. 'Kad on uđe u prostoriju, energija se potpuno promijeni. Nevjerojatan je. On je jedan od mojih glumačkih heroja i učinio je ovo iskustvo doista jedinstvenim', kaže Woodall.

'On čini glumu puno lakšom, sama njegova prisutnost u trenutku, u sceni, neusporediva je s bilo čim u mom dosadašnjem iskustvu. Već sam ga na neki način volio, pa mi je zapravo bilo teže odglumiti sve one trenutke kad mi ide na živce i kada Niki koluta očima', rekao je Woodall za Indie Wire. 'Njegov glumački opus utjecao je na mene u toliko različitih faza mog života, još kao na klinca s filmom 'Kuka', a zatim i kao na mladog glumca koji se nada nešto postići i naučiti gledajući 'Sve predsjednikove ljude'. Njegov je rad tako raznolik i nevjerojatan. Čak i prije nego što ga uopće upoznate, on vas već dirne i ostavi trag na vama. Zato je bilo vrlo lako osjetiti tu razinu ljubavi, zahvalnosti i bliskosti s njim i prije nego što smo se sreli. Zbog ovoga zvučim kao potpuni luđak', priznaje glumac.

