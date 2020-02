Ljubav se rodila u 'The Voiceu': Ivan Dečak otkrio vruću romansu

Bernarda Bobovečki i Jakob Grubišak sudjelovanje u popularnog glazbenom natjecanju pamtit će i po tome što su ondje započeli vezu. Da su zajedno otkrio je njihov mentor nakon što su raskoš talenta pokazali na pozornici showa

Glazba i ljubav oduvijek su se ispreplitale. Ljubav koja se najbolje izražava upravo glazbom, nadahnula je mnoge najljepše pjesame, a glazbenici će se redom složiti da im je ljubav glavni pokretač u stvaranju i motiv da se bave glazbom. Tako je i u showu 'The Voice' i ove godine romantično spojila dva kandidata.

Jakob je otpjevao pjesmu Ed Sheeranovu 'Castle on the Hill' no nije se plasirao u finale.

'Žao mi je da će se večeras razdvojiti makar u ovom natjecateljskom, ali ne i u ljubavi', rekao je zatim njihov mentor te tako otkrio vezu Jakoba i Bernarde. Opraštajući se od Jakoba, Ivan Dečak je izjavio da je 'divna osoba od koje se može puno naučiti, super lik i prijatelj'. 'Ne sumnjam da će nakon ovoga showa napraviti nešto posebno', poručio je Dečak. Jakob je rekao da mu je to bio san i da je daleko dogurao'. Nema sumnje da će Jakob sada navijati upravo za svoju djevojku koja je ušla u finale uz Vinka, Filipa i Albinu.