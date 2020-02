Prvi finalist 'The Voicea' je Filip Rudan; tko će mu se pridružiti?

U polufinalnoj emisiji The Voice natječe se osam kandidata i kandidatkinja, četiri po izboru gledatelja: Jakob Grubišak, Filip Rudan, Albina Grčić i Vinko Ćemeraš te četiri po izboru mentora: Bernarda Bobovečki, Darija Ramljak, Dora Juričić i Adriana Vidović, a u finalnu emisiju proći će ih samo četvero, a prvi finallist je Filip Rudan

To su bile i njihove posljednje mentorske odluke u ovoj sezoni jer večeras i u završnoj emisiji sve je na gledateljima.

Nakon što odslušaju njihove nastupe gledatelji će svojim pozivima te sms porukama podržati mlade pjevače i odlučiti tko su ovogodišnji finalisti 'The Voicea Hrvatska'.

Prva na pozornicu izlašla je Darija Ramljak iz tima Vanna koja je izvela Oliverov 'Nocturno'.

'Kakvo otvaranje. Nadam se da je originalni pjevač negdje to čuo', rekla joj je Vanna. Nakon nje na pozornicu je stigao Filip Rudan koji je otpjevao hit Harryja Stylesa 'Sign of The Times'. 'Ne znam što da kažem. Imao je sve', rekla je Vanna priznavši da joj je žao što u finale može proći samo jedno od njih. Gledatelji su odlučili da to bude Filip Rudan kojeg ćemo gledati i sljedeće subote, u finalnoj emisiji.

Dora Juričić iz tima Gobac pjevala je 'The Midlle' (Zedd, Maren Morris, Grey).

Vinko Ćemeraš također iz tima Gobac pjeva 'Nothing compare 2 U' Sinead O'Connor.

Jakob Grubišak iz tima Dečak pjeva hit Eda Sheerana 'Castel on the hill'.

Bernarda Bobovečki iz tima Dečak odlučila se za 'Jolene', jednu od najpoznatijih pjesama kraljice countryja Dolly Parton.

Adriana Vidović iz tima Massimo pjeva još jednu Oliverovu pjesmu večeras, prekrasne 'Stine'.

Albina Grčić, koja je također u timu Massimo, odlučila se za 'Fix you' od Coldplaya.