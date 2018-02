Ljubav cvjeta: Katie Holmes i Jamie Foxx sretniji no ikad

Iako ne žele komentirati svoju vezu, a glumac Jamie Foxx čak je tijekom intervjua uživo ležerno odšetao kada su ga upitali za dugogodišnju djevojku Katie Holmes, čini se kako par ipak ne može pobjeći od paparazza koji ih prate u stopu

I dok se glumački par Katie Holmes i Jamie Foxx i nakon pet godina skrivanja još uvijek trude držati svoju vezu što dalje od medijskog prostora, ponekad je to u Hollywoodu nemoguće izvesti.

Oboje su nosili šešire, a Katie se opredijelila za šarenu bomber jaknicu, običnu majicu i tajice.

Foxx i Holmes svoju su vezu započeli godinu dana nakon njezina razvoda od Toma Cruisea. Otada se Katie i Jamie tajno viđaju u stanovima i hotelima diljem New Yorka, no šuškanja o njihovoj romansi bila su učestala. U travnju prošle godine, slučajni ih je prolaznik slikao tijekom večere u jednom od njujorških restorana i objavio to na društvenim mrežama.