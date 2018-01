Ljubav joj godi: Katie Holmes nikad nije izgledala bolje

Glumica Katie Holmes, bivša supruga Toma Cruisea pojavila se na dodjeli nagrada Grammy, a za ovu je prigodu odabrala, monokromatsku, 'all black' kombinaciju

'Smokey eyes' make up, elegantna frizura koja je otkrila lice, diskretan nakit i zanimljive retro sandale s remenčićima, zaokružile su odličan look zgodne glumice koja je nakon razvoda sreću pronašla u zagrljaju proslavljenog Jamieja Foxxa .

Inače, na 60. po redu dodjeli nagrada Grammy održanoj u njujorškom Madison Square Gardenu, trijumfirao je Bruno Mars, a među nagrađenima našli su se i Ed Sheeran, mladi rokeri The War on Drugs, The National, Alessia Cara, metalci Mastodon i dr.